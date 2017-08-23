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12:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде четыре семьи остались без газа из-за рухнувшей у соседей стены

15 августа в одной из квартир дома по адресу: Гродненская, 5 в Ворошиловском районе Волгограда упала межкомнатная стена. Через неё шла разводка газового оборудования, и теперь жителям четырёх квартир придётся готовить на печках или кострах.

Источник: Аргументы и факты

«Помогите, мы не знаем, что делать, — обратились в редакцию жители этого дома. — Стенка упала в квартире двух алкоголиков. Из-за этого отключили газ ещё в трёх квартирах. В одной живёт многодетная семья, в двух других — пенсионеры. Один дед уже слёг в больницу с расстройства. В управляющей компании (обратившиеся бабушки и дедушки даже названия её не знали, только адрес, позже стало известно, что за дом отвечает УК Ворошиловского района) сказали, что это наши проблемы, восстанавливайте стену за свой счёт, иначе газа не будет. А где алкоголики 30 000 рублей на ремонт найдут?».

Первоначально отключено было не только «голубое топливо», но и вода, перепуганные жители уже всерьёз ждали апокалипсиса, но отключение воды оказалось плановым. И по крайней мере одна их проблема решена. А вот вопрос с газом куда серьёзнее. Газовики настроены жестко — без ремонта стены восстановить газоснабжение опасно и технически невозможно.

Выездное межведомственное совещание с участием представителей администрации города и района, специалистов АО «Волгоградгоргаз», Регионального фонда капремонта и управляющей организации состоялось лишь 18 августа. Чиновники признали квартиру несоответствующей санитарным и техническим нормам. «По закону обязанность по восстановлению внутриквартирной стены лежит на собственниках. В случае отказа владельцев квартиры муниципалитет будет принимать решение совместно с УК и ресурсоснабжающей организацией об обеспечении газоснабжения добросовестных собственников альтернативным путём», — отметили в мэрии города.

Жильцы утверждают, что стена упала сама — дом-то старенький. Представители мэрии, что её самовольно демонтировали жильцы асоциальной квартиры, лишив себя и соседей благ цивилизации.

«Жильцам надо обращаться за независимой экспертизой, которая установит, кто виноват, соответственно тому и нести расходы. А то у нас часто бывает, что виноват тот, кто себя защитить не может», — советует председатель правления общественного объединения «Ассоциация советов многоквартирных домов» Александр Ошеров.

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