В Тольятти трое вооруженных бандитов в масках отобрали у мужчины почти 1 млн рублей

На днях к тольяттинским полицейским обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал им, что во дворе дома по проспекту Степана Разина, куда он приехал на встречу, на него напали трое вооруженных преступников в масках и, угрожая газовым пистолетом, похитили портфель, в котором находилось более 900 тысяч рублей, после чего скрылись.