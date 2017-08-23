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13:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти трое вооруженных бандитов в масках отобрали у мужчины почти 1 млн рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

На днях к тольяттинским полицейским обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал им, что во дворе дома по проспекту Степана Разина, куда он приехал на встречу, на него напали трое вооруженных преступников в масках и, угрожая газовым пистолетом, похитили портфель, в котором находилось более 900 тысяч рублей, после чего скрылись.

Спустя некоторое время одного из нападавших удалось задержать. Им оказался 35-летний безработный ранее не судимый местный житель. При задержании полицейские нашли и изъяли у него предполагаемое орудие преступления — газовый пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время правоохранители разыскивают двоих других подозреваемых и устанавливают местонахождение похищенных денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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