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12:15 (мск), источник: Фонтанка

Экс-секретарь петербургского суда задержан по уголовному делу за волокиту

Бывший секретарь одного из районных судов Петербурга задержан по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Молодой человек скрывался от следствия в курортном городе.

Как сообщили 23 августа в пресс-службе городского следственного управления Следственного комитета РФ, 22-летнего подозреваемого задержали в Сочи накануне. В материалах дела говорится, что 15 ноября прошлого года он был на рабочем месте в суде и фиксировал ход судебного следствия по уголовному делу о покушении на мошенничество.

Уголовно-процессуальный кодекс обязывает изготовить и подписать протокол заседания в течение трех дней, но подозреваемый тянул с ним до 29 декабря.

Следствие полагает, что экс-секретарь испытывал неприязнь к судье и хотел отменить приговор, для чего специально не делал необходимые документы.

В настоящий момент молодого человека доставили в Петербург. Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

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