Экс-секретарь петербургского суда задержан по уголовному делу за волокиту

Как сообщили 23 августа в пресс-службе городского следственного управления Следственного комитета РФ, 22-летнего подозреваемого задержали в Сочи накануне. В материалах дела говорится, что 15 ноября прошлого года он был на рабочем месте в суде и фиксировал ход судебного следствия по уголовному делу о покушении на мошенничество.

Уголовно-процессуальный кодекс обязывает изготовить и подписать протокол заседания в течение трех дней, но подозреваемый тянул с ним до 29 декабря.

Следствие полагает, что экс-секретарь испытывал неприязнь к судье и хотел отменить приговор, для чего специально не делал необходимые документы.