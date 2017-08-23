МЧС о пожаре в Новополоцке: цистерна для сжиженного газа была пуста

Источник: Sputnik.by

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Блохина в центре Новополоцка и последовавшем за аварией пожаре поступило новополоцким спасателям накануне, 22 августа 2017 года в 19 часов, рассказала представитель МЧС.

«В течение трех минут спасатели прибыли на место происшествия. Как выяснилось, произошло ДТП с грузовым автомобилем “Маз-ман”, который перевозил цистерну “Сжиженный газ”. В результате загорелась кабина», — рассказала Фандо.

Со слов водителя грузовика, при движении со стороны промзоны Новополоцка в центр города его подрезал легковой автомобиль.

«Уходя от столкновения, водитель не справился с управлением, в результате чего грузовой автомобиль выкинуло на разделительную полосу, произошло столкновение с деревом и возгорание кабины», — сказала Фандо.

Пострадавший водитель был госпитализирован в новополоцкую больницу с травмами различной степени. Работники МЧС ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на цистерну с газом.

«Со слов водителя, цистерна была пуста, однако работники МЧС предприняли предупредительные меры и охладили цистерну», — уточнила Фандо.

Разбирательство по факту ДТП проводит отдел ГАИ Новополоцкого городского отдела УВД.