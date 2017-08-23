Хабаровская маршрутка с пассажирами попала в аварию из-за спешки водителя

«Фиат» ехал в сторону центра города, в салоне автобуса было около 10 человек. Автолюбитель на «Тойоте Королле» двигался навстречу и собирался повернуть налево, на улицу Индустриальную. Молодой человек притормозил, чтобы дождаться удобного для маневра момента. Столкновение с маршрутным такси произошло, когда водитель «Короллы» уже практически завершил маневр. Пострадавших в этой аварии не было.