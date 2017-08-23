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12:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская маршрутка с пассажирами попала в аварию из-за спешки водителя

Мужчина обвинил в ДТП своего оппонента, однако уйти от ответственности у него не получилось.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник днем на улице Павла Морозова, недалеко от арены «Ерофей», водитель маршрутного такси спровоцировал аварию, сообщает портал «Губерния».

«Фиат» ехал в сторону центра города, в салоне автобуса было около 10 человек. Автолюбитель на «Тойоте Королле» двигался навстречу и собирался повернуть налево, на улицу Индустриальную. Молодой человек притормозил, чтобы дождаться удобного для маневра момента. Столкновение с маршрутным такси произошло, когда водитель «Короллы» уже практически завершил маневр. Пострадавших в этой аварии не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель общественного транспорта заявил, что хозяин «Короллы» поторопился выехать на перекресток. Разобраться в ситуации помогла запись видеорегистратора, установленного в седане. На ней видно, что автолюбитель приступил к маневру на желтый сигнал светофора, а шофер маршрутного такси пытался проскочить перекресток, вовремя не увидев опасность. Виновником ДТП автоинспекторы признали водителя «Фиата».

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