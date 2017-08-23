Двое мужчин похитили автомобиль у жителя Черемхово в Приангарье под угрозой оружия

Двое мужчин похитили автомобиль Honda Accord у жителя Черемхово Иркутской области под угрозой применения оружия на остановке общественного транспорта по улице Павлика Морозова, 15 августа. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в крупном размере». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.