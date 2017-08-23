Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Дочь Анастасии Волочковой сменила имидж
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
12:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Автомобиль опрокинулся на Среднем Урале, четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Свердловской области, пострадали четыре человека.

ДТП случилось 23 августа, в 06.30 на 331-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Гранта», двигавшийся из Серова в Екатеринбург, съехал с дороги. Машина врезалась в препятствие и опрокинулась, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

В «Ладе», помимо водителя, находились три пассажира — 19-летний молодой человек и две 16-летние девушки, уточняется в сообщении.

Водитель получил открытую травму головы и перелом основания черепа. У его пассажира — сотрясение головного мозга и рана лба. Обе девушки в результате ДТП получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в больницу, причем водителя — в реанимацию.

Все четверо были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что водитель имеет стаж за рулем 15 лет. Он девять раз был оштрафован за нарушения правил движения, информирует ГИБДД.

По факту ДТП идет проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Автомобиль опрокинулся на Среднем Урале, четверо пострадали
Более ста человек пришли к зданию суда поддержать Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь