Автомобиль опрокинулся на Среднем Урале, четверо пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Свердловской области, пострадали четыре человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Свердловской области, пострадали четыре человека.
ДТП случилось 23 августа, в 06.30 на 331-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Гранта», двигавшийся из Серова в Екатеринбург, съехал с дороги. Машина врезалась в препятствие и опрокинулась, сообщает
В «Ладе», помимо водителя, находились три пассажира — 19-летний молодой человек и две 16-летние девушки, уточняется в сообщении.
Водитель получил открытую травму головы и перелом основания черепа. У его пассажира — сотрясение головного мозга и рана лба. Обе девушки в результате ДТП получили закрытые
Все четверо были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что водитель имеет стаж за рулем 15 лет. Он девять раз был оштрафован за нарушения правил движения, информирует ГИБДД.
По факту ДТП идет проверка.