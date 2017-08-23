Автомобиль опрокинулся на Среднем Урале, четверо пострадали

ДТП случилось 23 августа, в 06.30 на 331-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Гранта», двигавшийся из Серова в Екатеринбург, съехал с дороги. Машина врезалась в препятствие и опрокинулась, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

В «Ладе», помимо водителя, находились три пассажира — 19-летний молодой человек и две 16-летние девушки, уточняется в сообщении.

Водитель получил открытую травму головы и перелом основания черепа. У его пассажира — сотрясение головного мозга и рана лба. Обе девушки в результате ДТП получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в больницу, причем водителя — в реанимацию.

Все четверо были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что водитель имеет стаж за рулем 15 лет. Он девять раз был оштрафован за нарушения правил движения, информирует ГИБДД.