В невыплате денег сотрудникам подозревают экс-директора птицефабрики в Анапе

Мужчина, ранее возглавлявший предприятие, с 2011-го по ноябрь 2014 года в полном объеме не выплачивал заработную плату охраннику и одной из сотрудниц цеха. У него была возможность погасить долг, но он тратил деньги на другие цели. В итоге он задолжал работникам более 683 тысяч рублей.