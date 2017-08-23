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15:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В невыплате денег сотрудникам подозревают экс-директора птицефабрики в Анапе

Бывший директор «Торгового дома Витязевская птицефабрика» стал фигурантом уголовного дела.

Мужчина, ранее возглавлявший предприятие, с 2011-го по ноябрь 2014 года в полном объеме не выплачивал заработную плату охраннику и одной из сотрудниц цеха. У него была возможность погасить долг, но он тратил деньги на другие цели. В итоге он задолжал работникам более 683 тысяч рублей.

«Долг до настоящего момента не погашен, а предприятие сейчас проходит процедуру банкротства», — сообщили в пресс-службе следственного комитета Краснодарского края.

Сотрудники ведомства продолжают работать над делом и устанавливают все обстоятельства преступления.

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