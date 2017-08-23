В невыплате денег сотрудникам подозревают экс-директора птицефабрики в Анапе
Бывший директор «Торгового дома Витязевская птицефабрика» стал фигурантом уголовного дела.
Бывший директор «Торгового дома Витязевская птицефабрика» стал фигурантом уголовного дела.
Мужчина, ранее возглавлявший предприятие, с 2011-го по ноябрь 2014 года в полном объеме не выплачивал заработную плату охраннику и одной из сотрудниц цеха. У него была возможность погасить долг, но он тратил деньги на другие цели. В итоге он задолжал работникам более 683 тысяч рублей.
«Долг до настоящего момента не погашен, а предприятие сейчас проходит процедуру банкротства», — сообщили в
Сотрудники ведомства продолжают работать над делом и устанавливают все обстоятельства преступления.