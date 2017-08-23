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15:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На севере Волгограда рухнуло дерево: пострадало два автомобиля

23 августа в Тракторозаводском районе Волгограда старое дерево упало на две машины, припаркованных во дворе жилого дома по улице Николая Отрады, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.

От упавшего дерева пострадали два отечественных автомобиля — «ВАЗ-2109» и «Нива Шевроле». Обе машины получили серьезные повреждения кузова.

Упавшее дерево полностью перегородило проезд внутри двора.

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