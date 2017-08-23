Солдат Нацгвардии погиб на учениях в Караганде

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталык» Национальной гвардии, 23 августа в 7 часов утра в воинской части 5451 проводились мероприятия по проверке боевой готовности военной техники.

«Водитель специальной автомашины с прицепом рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив ее на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. Прицеп, находящийся под наклоном, сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной рядового Перметова», — сообщили в Нацгвардии МВД.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от разрывов внутренних органов и переломов. По факту смерти солдата проводится служебное расследование.