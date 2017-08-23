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12:41 (мск), источник: Kazinform

Солдат Нацгвардии погиб на учениях в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Смертельные травмы получил на учениях в Караганде рядовой воинской части Нацгвардии МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталык» Национальной гвардии, 23 августа в 7 часов утра в воинской части 5451 проводились мероприятия по проверке боевой готовности военной техники.

«Водитель специальной автомашины с прицепом рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив ее на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. Прицеп, находящийся под наклоном, сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной рядового Перметова», — сообщили в Нацгвардии МВД.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от разрывов внутренних органов и переломов. По факту смерти солдата проводится служебное расследование.

«Главное командование и весь личный состав Национальной гвардии скорбит из-за гибели сослуживца и выражает глубокие соболезнования родным и близким рядового Перметова Тимура Фахритдиновича», — сообщили в Нацгвардии.

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