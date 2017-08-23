Солдат Нацгвардии погиб на учениях в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Смертельные травмы получил на учениях в Караганде рядовой воинской части Нацгвардии МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Смертельные травмы получил на учениях в Караганде рядовой воинской части Нацгвардии МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в
«Водитель специальной автомашины с прицепом рядовой Тимур Перметов после совершения маневра на плацу, действуя согласно инструкции, предварительно поставив ее на ручной тормоз, отцепил прицеп от автомобиля. Прицеп, находящийся под наклоном, сорвался с места и прижал стоявшего между прицепом и автомашиной рядового Перметова», — сообщили в Нацгвардии МВД.
С многочисленными травмами пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался от разрывов внутренних органов и переломов. По факту смерти солдата проводится служебное расследование.
«Главное командование и весь личный состав Национальной гвардии скорбит