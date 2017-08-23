Драка водителей автобусов попала на видео

Бой произошел в послеобеденное время 22 августа на улице Петухова около авторынка в Кировском районе, сообщает «Инцидент Новосибирск». Пользователи соцсетей рассказали, что драку устроили водители автобусов № 189 и № 233. Судя по кадрам, в драку также пыталась вмешаться кондуктор одного из автобусов.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Подписчики паблика предположили, что к драке привела конкуренция. «Пассажиров не поделили. Им до Маркса по одному маршруту надо было ехать, из-за этого наверное, и драка», — написал один из них.