Драка водителей автобусов попала на видео
Водители рейсовых автобусов в Новосибирске бросили свои автобусы с пассажирами и устроили битву посреди дороги. Пассажиры были вынуждены ждать, когда шоферы выяснят отношения.
Водители рейсовых автобусов в Новосибирске бросили свои автобусы с пассажирами и устроили битву посреди дороги. Пассажиры были вынуждены ждать, когда шоферы выяснят отношения.
Бой произошел в послеобеденное время 22 августа на улице Петухова около авторынка в Кировском районе, сообщает «Инцидент Новосибирск». Пользователи соцсетей рассказали, что драку устроили водители автобусов № 189 и № 233. Судя по кадрам, в драку также пыталась вмешаться кондуктор одного из автобусов.
Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Подписчики паблика предположили, что к драке привела конкуренция. «Пассажиров не поделили. Им до Маркса по одному маршруту надо было ехать,
Время от времени наиболее горячие водители сходятся в рукопашных схватках на улицах Новосибирска. В марте владельцы черного Lexus и белых «Жигулей» подрались прямо на проезжей части улицы Бориса Богаткова в районе «Золотой Нивы». В тот раз кадры с боем также быстро разошлись по интернету.