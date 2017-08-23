Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Суды начали забирать детей у суррогатных матерей
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
1070 годовщина независимости Индии
12:33 (мск), источник: VN.ru

Драка водителей автобусов попала на видео

Водители рейсовых автобусов в Новосибирске бросили свои автобусы с пассажирами и устроили битву посреди дороги. Пассажиры были вынуждены ждать, когда шоферы выяснят отношения.

Бой произошел в послеобеденное время 22 августа на улице Петухова около авторынка в Кировском районе, сообщает «Инцидент Новосибирск». Пользователи соцсетей рассказали, что драку устроили водители автобусов № 189 и № 233. Судя по кадрам, в драку также пыталась вмешаться кондуктор одного из автобусов.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Подписчики паблика предположили, что к драке привела конкуренция. «Пассажиров не поделили. Им до Маркса по одному маршруту надо было ехать, из-за этого наверное, и драка», — написал один из них.

Время от времени наиболее горячие водители сходятся в рукопашных схватках на улицах Новосибирска. В марте владельцы черного Lexus и белых «Жигулей» подрались прямо на проезжей части улицы Бориса Богаткова в районе «Золотой Нивы». В тот раз кадры с боем также быстро разошлись по интернету.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Драка водителей автобусов попала на видео
Более ста человек пришли к зданию суда поддержать Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь