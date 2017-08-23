Волгоградец запрыгнул в авто и угнал его, угрожая водителю пистолетом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с заявлением об угоне авто в полицию обратилась 36-летняя предпринимательница. Женщина рассказала, что остановилась на своей машине Mitsubishi ASX на светофоре около дома № 211 по проспекту Ленина. Внезапно в ее авто сел незнакомый мужчина и, угрожая ей пистолетом, заставил покинуть салон, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские разыскали злоумышленника. Они обнаружили его в одном из ТРЦ в Дзержинском районе. Им оказался 24-летний неработающий ранее судимый житель Волжского, три года назад вышедший из колонии, где отбывал наказание за грабеж и разбой. Автомобиль полицейские нашли на окраине Волжского. В настоящее время они уже вернули машину хозяйке.