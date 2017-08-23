В Воронеже 17-летняя девушка получила сотрясение мозга при падении в маршрутке
Пассажирка пострадала при резком торможении водителем Ford.
Пассажирка пострадала при резком торможении водителем Ford.
Пассажирка одной из воронежских маршруток упала при резком торможении транспорта в 15:45 вторника 23 августа. Инцидент произошёл у дома № 152 по Московскому проспекту, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
По данным автоинспекции, 46-летний водитель Ford Transit, двигаясь со стороны Памятника Славы, резко затормозил у остановки «Олимпик»,
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.