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13:21 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже 17-летняя девушка получила сотрясение мозга при падении в маршрутке

Пассажирка пострадала при резком торможении водителем Ford.

Пассажирка одной из воронежских маршруток упала при резком торможении транспорта в 15:45 вторника 23 августа. Инцидент произошёл у дома № 152 по Московскому проспекту, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, 46-летний водитель Ford Transit, двигаясь со стороны Памятника Славы, резко затормозил у остановки «Олимпик», из-за чего 17-летняя пассажирка упала. Девушку доставили в БСМП № 1 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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