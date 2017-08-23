В Самаре пенсионерка попала под электричку, перебегая ж/д пути

Во вторник, 22 августа, около 19:00 в районе станции Зубчаниновка произошло ЧП. Там электричка сбила 77-летнюю женщину, которая перебегала железнодорожные пути в неположенном месте, пишет 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева. К счастью, женщина выжила. Она получила перелом руки и ушибы. Ее госпитализировали в больницу. По факту случившегося проводится проверка.