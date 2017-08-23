Бывшему депутату грозит до восьми лет тюрьмы за нанесенный государству ущерб

Источник: Noi.md

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело на имя бывшего депутата и, если он будет признан виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2012 году Апелляционная палата Кишинева обязала государство выплатить бывшему депутату Сандулаки моральный и материальный ущерб в размере 400 тысяч евро (6,2 миллиона леев) за задержку рассмотрения его дела. Несмотря на то, что решение инстанции можно было оспорить, Министерство финансов распорядилось, чтобы оно было исполнено, и перечислило запрошенную сумму на банковский счет бывшего депутата.

Впоследствии Генеральная прокуратура оспорила в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты Кишинева, в результате которого государственный бюджет лишился более 6 млн. леев. После нескольких судебных споров ВСП решила, что Сандулаки причитается только 1000 евро, а остальные деньги должны быть возвращены государству.

Узнав о решении ВСП и имея на счету еще более 990 000 леев, бывший депутат на следующий день снял со своего банковского счета 700 000 леев и использовал в личных целях.

Следует отметить, что бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ, который незаконно одобрил в 2012 году перевод из государственного бюджета 400 000 евро в пользу бывшего депутата Пантелея Сандулаки, уже приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать публичные должности в течение 5 лет.