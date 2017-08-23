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12:33 (мск), источник: ТАСС

В Москве шестилетний мальчик погиб, пытаясь переплыть Очаковский пруд

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Шестилетний мальчик утонул, пытаясь переплыть Очаковский пруд на юго-западе Москвы.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело мальчика было обнаружено вечером 22 августа в акватории Очаковского пруда в районе Мичуринского проспекта.

При визуальном осмотре на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, ребенок пытался переплыть пруд, несмотря на наличие табличек «Купаться запрещено.
Юлия Иванова
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве

По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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