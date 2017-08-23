В Краснодаре рядом с вокзалом автобус сбил женщину

В Краснодаре рядом с вокзалом автобус сбил женщину

Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Инцидент произошел утром недалеко от дома № 1 на улице Мира в районе вокзала «Краснодар 1». Фотографии с места аварии попали в социальные сети.