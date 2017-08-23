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12:49 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре рядом с вокзалом автобус сбил женщину

Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Инцидент произошел утром недалеко от дома № 1 на улице Мира в районе вокзала «Краснодар 1». Фотографии с места аварии попали в социальные сети.

По предварительным данным, женщина-пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, когда на нее наехал автобус. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в правоохранительных органах города.

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