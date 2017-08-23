В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности
Повышенная пожароопасность в регионе продолжает сохраняться, и как показывают события последних суток, совершенно не зря.
Повышенная пожароопасность в регионе продолжает сохраняться, и как показывают события последних суток, совершенно не зря.
Всего за один день в Волгоградской области зарегистрировано 150 пожаров. Причиной большинства из них стала обычная человеческая халатность и неосторожное обращение с огнем. Стоит отметить, что с 22 по 24 августа в большинстве районов области действует повышенный, пятый класс пожароопасности.
В условиях чрезвычайной пожароопасности ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.