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12:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Лжесотрудник ООН обманул казахстанцев на миллионы тенге

В редакцию ИА «NewTimes.kz» обратилась пострадавшая от предприимчивого мошенника жительница Алматы Алуа.

Источник: Newtimes.kz

В 2016 году семье девушки понадобились услуги юриста. Знакомые посоветовали 41-летнего Ардака Ануарбекова.

Он представился сотрудником ООН и пообещал решить все проблемы в правовом поле. Но через некоторое время мужчина пропал с крупной суммой денег.

«Год назад нам была необходима юридическая консультации и юрист. Он представился адвокатом, сотрудником ООН, показал свою корочку, в итоге выяснилось, что она липовая. Он занял около 5 тыс. долларов. Это произошло 26 декабря 2016 года. Все было при свидетелях, под расписку обязался вернуть до апреля деньги. С того момента он кормил завтраками, так деньги и не вернул», — рассказала Алуа.

«Я подала него в суд, но его так еще и не нашли, заявления писала. Пока результатов нет», — сообщила пострадавшая.

Алуа своими силами пыталась вернуть долг. Выяснила адрес проживания Ардака, нашла его родителей, супругу и троих детей. По адресу прописки мужчина не жил, родители понятия не имели, где находится их сын. Жена заявила, что развелась с ним 10 лет назад.

«Его родители сказали, что он ходящий аферист, они не удивились. Его жена сказала, что он высшей марки аферист», — поделилась пострадавшая.

Девушка опубликовала пост в социальных сетях, где попросила помощи в поисках мошенника.

Тогда и выяснилось, что пострадавших от его действий оказалось немало.

«Звонила женщина и сказала, что он должен ей два миллиона. Еще один мужчина звонил и сказал, что не может вернуть четыре миллиона. Он предлагает людям помочь с квартирой, судебными процессами», — поделилась она.

По словам Алуы, мошенник сам определял цену своих услуг, учитывая финансовое состояние каждого клиента. Она уверена, что суммы, которые присвоил лжесотрудник ООН, пошли на миллионы. Пострадавшая все же надеется вернуть долг и предостерегает казахстанцев от перечисления денег Ардаку Ануарбекову.

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