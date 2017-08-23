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13:26 (мск), источник: Интерфакс

Более 20 человек эвакуировали спасатели во время резкого подъема уровня рек в Сочи

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуируют людей, которые оказались на реках в Сочи во время резкого подъема уровня воды.

В спасательный отряд МЧС поступают телефонные сообщения с просьбой эвакуировать отдыхающих, которые оказались блокированы водой на реке Псезуапсе в Лазаревском районе. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России в среду.

«Из-за быстрого подъема уровня воды группа людей, которая отдыхала на каменном островке в устье реки Псезуапсе, оказалась отрезана от берега потоком воды. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС эвакуировали пострадавших из опасного места с применением альпинистского снаряжения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на Псезаупсе в общей сложности спасены 15 взрослых и 4 ребенка, никому из них медицинская помощь не потребовалась. В некоторых местах несколько раз для эвакуации людей сотрудники МЧС натягивали навесную переправу.

Кроме того, накануне сотрудник ЮРПСО Виталий Орехов во время своего выходного дня спас тонущих в реке Сочи мужчину и женщину.

«Уровень воды в реках Сочи поднялся очень быстро. Поток воды мгновенно подхватил с берега мужчину и женщину и унес за собой. Самостоятельно они не смогли выбраться из-за быстрого течения», — рассказал собеседник агентства.

Между тем, оказавшийся рядом сочинский спасатель с помощью палки вытащил на берег женщину, а потерявшего силы мужчину вынес из воды на руках.

Ранее власти Сочи распространили предупреждение о непогоде — смерчах и ливнях, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках.

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