Омич рассказал, почему сбил на своем BMW дорожного рабочего
Полицейские Омска рассказали о подробностях расследования громкого ДТП с участием дорожных рабочих и водителя дорогого внедорожника BMW Х5.
Полицейские Омска рассказали о подробностях расследования громкого ДТП с участием дорожных рабочих и водителя дорогого внедорожника BMW Х5.
Автолюбитель говорит, что отвлекся на звонок мобильного телефона, поэтому не заметил рабочих на дороге и сбил их.
«На допросе задержанный показал, что не среагировал на предупреждающие знаки, так как отвлекся на разговор по телефону. В ходе расследования допрошено 10 свидетелей, проведен следственный эксперимент, организована проверка показаний на месте», — сообщает
Также, по мнению полицейских, вину водителя подтверждает заключение экспертизы, согласно которой кровь на помятом капоте внедорожника принадлежит погибшему рабочему. Соответствуют признакам ДТП и следы разбитого стекла на месте аварии.
Напомним, BMW в ночное время сбил дорожного рабочего. В ночь на 2 июня на ул. Лукашевича автомобиль BMW X5 на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, наносивших разметку, после чего скрылся. Один из парней погиб.