Омич рассказал, почему сбил на своем BMW дорожного рабочего

Автолюбитель говорит, что отвлекся на звонок мобильного телефона, поэтому не заметил рабочих на дороге и сбил их.

«На допросе задержанный показал, что не среагировал на предупреждающие знаки, так как отвлекся на разговор по телефону. В ходе расследования допрошено 10 свидетелей, проведен следственный эксперимент, организована проверка показаний на месте», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Также, по мнению полицейских, вину водителя подтверждает заключение экспертизы, согласно которой кровь на помятом капоте внедорожника принадлежит погибшему рабочему. Соответствуют признакам ДТП и следы разбитого стекла на месте аварии.