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13:07 (мск), источник: СуперОмск

Омич рассказал, почему сбил на своем BMW дорожного рабочего

Полицейские Омска рассказали о подробностях расследования громкого ДТП с участием дорожных рабочих и водителя дорогого внедорожника BMW Х5.

Автолюбитель говорит, что отвлекся на звонок мобильного телефона, поэтому не заметил рабочих на дороге и сбил их.

«На допросе задержанный показал, что не среагировал на предупреждающие знаки, так как отвлекся на разговор по телефону. В ходе расследования допрошено 10 свидетелей, проведен следственный эксперимент, организована проверка показаний на месте», — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Также, по мнению полицейских, вину водителя подтверждает заключение экспертизы, согласно которой кровь на помятом капоте внедорожника принадлежит погибшему рабочему. Соответствуют признакам ДТП и следы разбитого стекла на месте аварии.

Напомним, BMW в ночное время сбил дорожного рабочего. В ночь на 2 июня на ул. Лукашевича автомобиль BMW X5 на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, наносивших разметку, после чего скрылся. Один из парней погиб.

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