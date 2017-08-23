В Новороссийске недалеко от базы отдыха нашли тело 44-летнего мужчины
На трупе погибшего обнаружены следы, характерные для утопления.
На трупе погибшего обнаружены следы, характерные для утопления.
Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Тело мужчины на берегу моря обнаружил сотрудник базы отдыха, расположенной неподалеку.
По предварительным данным, 44-летний турист отдыхал в Новороссийске. По версии следствия, в день смерти он сидел на пляже и выпивал алкогольные напитки. После мужчина решил скупаться в море.
Как сообщили в