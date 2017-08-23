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13:14 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске недалеко от базы отдыха нашли тело 44-летнего мужчины

На трупе погибшего обнаружены следы, характерные для утопления.

Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Тело мужчины на берегу моря обнаружил сотрудник базы отдыха, расположенной неподалеку.

По предварительным данным, 44-летний турист отдыхал в Новороссийске. По версии следствия, в день смерти он сидел на пляже и выпивал алкогольные напитки. После мужчина решил скупаться в море.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, на теле погибшего обнаружили следы, характерные для утопления. По данному факту проводится доследственная проверка.

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