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13:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Рецидивист ответит в суде за корыстные убийства 2 женщин в Воронежской области

От рук преступника погибла 85-летняя старушка и 33-летняя женщина.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежские следователи направили в суд дело об убийстве двух женщин ради наживы. Мужчину обвиняют в двух жестоких убийствах, разбое и краже, сообщили в СУ СКР по региону в среду, 23 августа. От рук 29-летнего жителя поворинского села Мазурка погибли 85-летняя старушка и его 33-летняя знакомая.

Оба преступления поворинец совершил в августе 2016 года. По версии следствия, 3 августа 2016 года молодой человек пробрался в дом 85-летней пенсионерки в борисоглебском селе Макашевка. Угрожая бабушке, молодчик потребовал отдать ему все деньги. Напуганная старушка отдала ему 8 тыс. рублей. Разозлившись, что денег мало, парень задушил бабушку полотенцем. После этого обыскал дом и нашёл ещё 15 тыс. рублей, которые забрал себе.

Через пять дней, 8 августа 2016 года, сельчанин напал на 33-летнюю женщину в её квартире в городе Борисоглебске. Парень задушил хозяйку шарфом, а потом обыскал квартиру. Он забрал с собой планшет убитой, одежду, постель — вещи стоимостью 9 тыс. рублей. Уходя, молодой человек поджёг квартиру.

На первоначальном этапе расследования мужчина давал признательные показания. Но позже от них отказался, вину не признал. Обвиняемый ранее неоднократно судим за имущественные преступления — пояснил Александр Каляпин, и. о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. — Выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений. Было допрошено свыше 100 свидетелей, назначены и проведены более 35 судебных экспертиз.

Дело о двойном убийстве рассмотрит Воронежский облсуд. Сельчанину, хладнокровно расправившемуся с двумя женщинами ради наживы, грозит пожизненный срок.

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