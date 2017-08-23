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13:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе загорелась лесополоса в заказнике «Каменная степь»

В поджоге подозревают мужчину, которого видели на лугу.

В заказнике «Каменная степь» Таловского района загорелась лесополоса в понедельник, 21 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший инспектор заказника Юрий Кудряшов в среду, 23 августа.

Очаг возгорания находился на лугу между поселками Высокий и Таловая. Огонь распространился в сторону лесополосы и зарослей камыша. По словам очевидцев, на лугу видели мужчину, после появления которого начался пожар. Его подозревают в нарушении противопожарного режима.

На месте работали пожарные ПЧ-546, инспекторы заказника и Каменностепного лесничества, мобильный комплекс заказника, рабочие ГУП ОПХ «Докучаевское».

— Это самое крупное возгорание на охраняемой территории заказника этим летом, — уточнил Юрий Кудряшов.

Контекст

Крупный ландшафтный пожар произошел в Лисках во вторник, 22 августа. Сгорело более 20 га лесной подстилки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Никто не пострадал. Лесная подстилка загорелась около 14:30. Пожар локализовали в 16:50. На месте ЧП работали более десяти пожарных расчетов и работники лесхоза. Земли, на которых загорелся огонь, принадлежат госфонду. Причина возгорания устанавливается.

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