В Таловском районе загорелась лесополоса в заказнике «Каменная степь»
В поджоге подозревают мужчину, которого видели на лугу.
В поджоге подозревают мужчину, которого видели на лугу.
В заказнике «Каменная степь» Таловского района загорелась лесополоса в понедельник, 21 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший инспектор заказника Юрий Кудряшов в среду, 23 августа.
Очаг возгорания находился на лугу между поселками Высокий и Таловая. Огонь распространился в сторону лесополосы и зарослей камыша. По словам очевидцев, на лугу видели мужчину, после появления которого начался пожар. Его подозревают в нарушении противопожарного режима.
На месте работали пожарные ПЧ-546, инспекторы заказника и Каменностепного лесничества, мобильный комплекс заказника, рабочие ГУП ОПХ «Докучаевское».
— Это самое крупное возгорание на охраняемой территории заказника этим летом, — уточнил Юрий Кудряшов.
Контекст
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