В Таловском районе загорелась лесополоса в заказнике «Каменная степь»

В заказнике «Каменная степь» Таловского района загорелась лесополоса в понедельник, 21 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил старший инспектор заказника Юрий Кудряшов в среду, 23 августа.

Очаг возгорания находился на лугу между поселками Высокий и Таловая. Огонь распространился в сторону лесополосы и зарослей камыша. По словам очевидцев, на лугу видели мужчину, после появления которого начался пожар. Его подозревают в нарушении противопожарного режима.

На месте работали пожарные ПЧ-546, инспекторы заказника и Каменностепного лесничества, мобильный комплекс заказника, рабочие ГУП ОПХ «Докучаевское».

— Это самое крупное возгорание на охраняемой территории заказника этим летом, — уточнил Юрий Кудряшов.

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