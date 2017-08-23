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13:05 (мск), источник: ЕАН

Байкера из Нижнего Тагила осудят за смерть жены

Жителя Нижнего Тагила осудят в Тюмени за гибель жены. По данным прокуратуры, 31-летний свердловчанин с женой днем 18 июня возвращались с рок-фестиваля на мотоцикле Honda.

На улице Федюнинского мотоциклист решил обогнать грузовик Scania с полуприцепом. Проезжая между ним и грузовиком Man, он столкнулся с полуприцепом.

В результате аварии 31-летняя супруга байкера попала под колеса и погибла на месте. Уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде Тюмени. Байкеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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