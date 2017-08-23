Байкера из Нижнего Тагила осудят за смерть жены
Жителя Нижнего Тагила осудят в Тюмени за гибель жены. По данным прокуратуры, 31-летний свердловчанин с женой днем 18 июня возвращались с
Жителя Нижнего Тагила осудят в Тюмени за гибель жены. По данным прокуратуры, 31-летний свердловчанин с женой днем 18 июня возвращались с
На улице Федюнинского мотоциклист решил обогнать грузовик Scania с полуприцепом. Проезжая между ним и грузовиком Man, он столкнулся с полуприцепом.
В результате аварии 31-летняя супруга байкера попала под колеса и погибла на месте. Уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде Тюмени. Байкеру грозит до пяти лет лишения свободы.