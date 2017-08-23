Вранча снова проснулась: серия землетрясений произошла утром в среду
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В Румынии в среду утром зафиксировано сразу несколько землетрясений.
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. В Румынии в среду утром зафиксировано сразу несколько землетрясений.
Первый толчок зарегистрирован в уезде Брашов в 10.16. Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 2,2. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Спустя всего 20 минут произошло второе землетрясение в уезде Галац. По данным экспертов, толчок магнитудой 3,8 зарегистрирован в 10.39. Его очаг залегал на глубине 135,4 километра. Землетрясение могли ощутить и на юге Молдовы.
С начала месяца в Румынии произошло уже несколько десятков подземных толчков. Самые сильные толчки в этом месяце зарегистрированы 1, 2 и 8 августа. Их магнитуда равнялась 4,6; 4,9 и 4,3 соответственно.