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13:34 (мск), источник: Интерфакс

Десятки деятелей культуры поручились за Кирилла Серебренникова

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Поручителями за режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения бюджетных средств, выступили общественные деятели и деятели искусства.

Источник: Reuters

«Мне известно об ответственности в случае нарушения Кириллом Серебренниковым возложенных на него обязательств», — говорится в личном поручительстве за подписью Натальи Солженицыной, президента фонда Александра Солженицына, оглашенном на заседании Басманного суда Москвы, где избирается мера пресечения Серебренникову.

По ее словам, «Кирилл Семенович всегда отличался порядочностью и добросовестностью, которые вместе с личными качествами позволило достичь ему высоких результатов в его работе».
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Солженицына ручается, что режиссер будет являться на все необходимые следственные действия, а также заседания судов.

Кроме того, с личными поручительствами выступили: гендиректор Большого театра Владимир Урин, телеведущий Андрей Малахов, поп-исполнитель Филипп Киркоров, худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Кирилл Козловский, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессе, писательница Людмила Улицкая, худрук театра Европы Лев Додин и многие другие.

Всего поручителями выступили несколько десятков общественных деятелей и деятелей искусства.

Задержание Серебренникова

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Накануне стало известно о задержании Серебренникова по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа». После этого ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Свою вину режиссер не признал.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что Серебренникову может быть избрана мера пресечения в виде ареста или домашнего ареста. Между тем многие общественные деятели уже выступили в защиту режиссера и призвали не применять к нему такую исключительную меру как заключение под стражу. Сегодня в суде сообщили, что следствие ходатайствует о домашнем аресте режиссера.

Накануне после допроса в Следственном комитете Серебренников был отправлен в СИЗО «Матросская тишина».

Басманный суд изберет меру пресечения Кириллу Серебренникову
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
tartariy ray
Бухгалтер с сахарным диабетом сидит в тюрьме, а главный вор на свободе должен оставаться? Меня всё больше удивляет наш театральный бомонд. Наверное...
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