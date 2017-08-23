Самая большая авария в истории: В Астане автобус протаранил 10 авто
В центре правого берега Астаны произошла массовая авария — по словам очевидцев, автобус протаранил около 10 автомобилей на улице Кенесары, сообщает NUR.KZ.
В центре правого берега Астаны произошла массовая авария — по словам очевидцев, автобус протаранил около 10 автомобилей на улице Кенесары, сообщает NUR.KZ.
Аварию засняли на видео очевидцы — комментирующая девушка так впечатлилась увиденным, что назвала это ДТП «самой большой аварией в истории».
По словам очевидцев, в случившемся виноват автобус.
По неподтвержденным пока данным, есть пострадавшие — несколько человек увезли на скорой.
В ДВД Астаны корреспондентам NUR.KZ сообщили, что на месте аварии работает полиция — сообщить подробности случившегося пообещали позже.