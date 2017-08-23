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13:31 (мск), источник: Nur.kz

Самая большая авария в истории: В Астане автобус протаранил 10 авто

В центре правого берега Астаны произошла массовая авария — по словам очевидцев, автобус протаранил около 10 автомобилей на улице Кенесары, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Аварию засняли на видео очевидцы — комментирующая девушка так впечатлилась увиденным, что назвала это ДТП «самой большой аварией в истории».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам очевидцев, в случившемся виноват автобус. Из-за отказа тормозов он протаранил сразу несколько авто, из-за чего они врезались друг в друга по цепочке, сложившись в «гармошку».

По неподтвержденным пока данным, есть пострадавшие — несколько человек увезли на скорой.

В ДВД Астаны корреспондентам NUR.KZ сообщили, что на месте аварии работает полиция — сообщить подробности случившегося пообещали позже.

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