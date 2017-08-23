Пермские врачи спасли девушку, которая не могла дышать

Пермским врачам удалось спасти жизнь 17-летней девушки, которая не могла дышать и глотать из-за осложнений после ОРВИ.

Заболела юная жительница Пермского края ранней весной. После самостоятельного лечения ей стало легче, но через неделю сотояние её резко ухудшилось.

«Начались невыносимые головные боли, галлюцинации, эпилептические припадки. Врачи районной больницы, где Ольга (имя изменено) наблюдалась, экстренно направили ее в Пермскую краевую клиническую больницу», — рассказали в краевом минздраве.

После врачебного консилиума девушке поставили редкий диагноз — аутоимунный менингоэнцефалит.

Болезнь протекала с массой осложнений. Девушка не могла самостоятельно дышать и глотать. Ольгу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и кормили через трубочку.

Несмотря на усилия врачей, состояние девушки оставалось крайне тяжелым. Продолжались эпилептические припадки, которые не удавалось остановить. Пермские врачи консультировались с лучшими врачами страны. В итоге смогли подобрать оптимальное лечение.

«К выздоровлению Ольга шла не семимильными шагами, а миллиметровыми. В течение 3,5 месяцев девушка находилась на искусственной вентиляции легких. Как рассказали неврологи больницы, в практике даже такой крупной клиники Прикамья это редчайший случай, когда потребовалось столь длительное пребывание на ИВЛ. Заслугой всей команды отделения реанимации и консультирующих врачей стало то, что они сумели без ущерба для здоровья пациентки обеспечить долговременную непрерывную искусственную вентиляцию легких», — поясняют в министерстве здравоохранения края.

Девушке пришлось заново учиться дышать, ходить и питаться.

Ольга провела в краевой клинической больнице почти 5 месяцев. Сейчас она проходит курс реабилитации в пермской МСЧ № 11.