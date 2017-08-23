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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Подан иск о банкротстве Анатолия Зака

Инспекция ФНС по Свердловскому району Перми подала иск о банкротстве бывшего владельца клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака.

Информация об этом размещена на сайте суда. Иск к производству пока не принят, дата рассмотрения дела не определена. По данным «Ъ», в управлении федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю находится несколько исполнительных производств по взысканию с господина Зака задолженности по налогам, сборам и платежам на сумму более 3 млн руб.

Анатолий Зак, осужденный в апреле 2013 года по делу о гибели 156 человек при пожаре в клубе «Хромая лошадь» к девяти годам десяти месяцам лишения свободы, отбывает наказание к колонии № 7, расположенной в городе Сегеж Республики Карелия. В июле 2015 года ФССП России взыскала с Анатолия Зака всю сумму его долга в пользу потерпевших — более 158 млн руб. 425 пострадавших получили причитающиеся им по закону денежные компенсации.

В ноябре 2016 года Сегежский суд Карелии отказал господину Заку в условно-досрочном освобождении.

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