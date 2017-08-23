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13:54 (мск), источник: Om1.ru

В Омске водитель иномарки сбил 10 автомобилей подряд и скрылся

Омичи ищут очевидцев в социальной сети.

В паблике «ЧП Омск» жители города рассказали о том, что в ночь с 22 на 23 августа водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице 33-я Северная в сторону 21-й Амурской и врезался в десять машин подряд, после чего скрылся.

Управление ГИБДД по Омской области:

 — Поступило сообщение о том, что 22 августа в 21:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на три стоящих автомобиля в районе дома № 122 по улице 33-я Северная.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что это информация по тем автовладельцам, которые обратились в полицию.

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