В Омске водитель иномарки сбил 10 автомобилей подряд и скрылся
Омичи ищут очевидцев в социальной сети.
Омичи ищут очевидцев в социальной сети.
В паблике «ЧП Омск» жители города рассказали о том, что в ночь с 22 на 23 августа водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице 33-я Северная в сторону 21-й Амурской и врезался в десять машин подряд, после чего скрылся.
Управление ГИБДД по Омской области:
— Поступило сообщение о том, что 22 августа в 21:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на три стоящих автомобиля в районе дома № 122 по улице 33-я Северная.
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что это информация по тем автовладельцам, которые обратились в полицию.