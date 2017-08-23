Новое дело завели по факту пожара в центре Ростова

Как сообщает следственное управление СКР по региону, дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) завели «по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону».

В ходе расследования дела следователи намерены установить конкретных должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и решить вопрос о привлечении их к ответственности.

Напомним, возгорание в частном секторе в центре Ростова произошло 21 августа. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров. Ликвидировать его удалось лишь 22 августа в 13.21.

В результате пожара один человек погиб. За помощью к медикам обратились 58 человек, девять из них госпитализированы. По данным СКР, пострадало 123 жилых строения.