Названа предварительная версия катастрофы с самолетом Як-12М в Алматинской области
Названа предварительная версия Комиссии по катастрофе с самолетом Як-12М в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Названа предварительная версия Комиссии по катастрофе с самолетом Як-12М в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета», — сообщил Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.
«В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью. В ходе разрушения был разорван правый топливный бак,
27 июля 2017 года в 09 часов 05 минут местного времени в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области после выполнения
В ведомстве подчеркнули, что пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиахимических работ.
«Опасные метеоявления в районе работ не наблюдались и не прогнозировались. На данном воздушном судне отсутствуют параметрические и звуковые самописцы. С 21 августа 2017 года Комиссией проводятся встречи с экспертами Межгосударственного авиационного Комитета и представителями ЗАО “Шахтинский