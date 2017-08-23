Названа предварительная версия катастрофы с самолетом Як-12М в Алматинской области

Источник: Tengrinews

«После окончания обработки ядохимикатами кукурузного поля воздушное судно выполнило полет над населенным пунктом Шолакай, в момент выполнения левого разворота произошло затруднение в продольной управляемости самолета, вследствие которого самолет резко начал терять высоту и скорость полета», — сообщил Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК.

«В результате снижения произошло столкновение самолета с земной поверхностью. В ходе разрушения был разорван правый топливный бак, из-за соприкосновения с горячей частью самолета (двигатель) возникло возгорание и пожар в передней части самолета. В ходе возникшего пожара передняя часть самолета с пилотской кабиной полностью сгорела, осталась только хвостовая часть фюзеляжа со стабилизатором и килем», — говорится в сообщении.

27 июля 2017 года в 09 часов 05 минут местного времени в районе села Шолакай Панфиловского района Алматинской области после выполнения авиационно-химических работ, при выполнении левого разворота произошло авиационное происшествие с самолетом Як-12М, регистрационный номер UP-LA127.

В ведомстве подчеркнули, что пилот, управлявший самолетом, имел допуск к управлению данным воздушным судном и на выполнение авиахимических работ.