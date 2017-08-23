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13:58 (мск), источник: Новости Перми

В Горнозаводском районе подросток вломился в чужой дом и украл плеер

14-летний житель поселка Теплая Гора признан виновным в совершении преступления по статье «Грабеж с незаконным проникновением в жилище».

По данным Следственного комитета, 9 февраля 2017 года около трех часов дня юноша проник в дом своих односельчан через незапертую входную дверь. В доме находился несовершеннолетний. Это не смутило подростка, и он украл из комнаты карту памяти и цифровой аудиоплеер стоимостью 1500 рублей.

Приговором суда виновному назначено девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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