В Горнозаводском районе подросток вломился в чужой дом и украл плеер

По данным Следственного комитета, 9 февраля 2017 года около трех часов дня юноша проник в дом своих односельчан через незапертую входную дверь. В доме находился несовершеннолетний. Это не смутило подростка, и он украл из комнаты карту памяти и цифровой аудиоплеер стоимостью 1500 рублей.