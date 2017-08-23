Пьяные омичи украли «шестерку», а потом сожгли её

Накануне в полицию обратилась 39-летняя омичка, которая сообщила что её автомобиль, который стоял у дома по улице Ермолаева, похитили. Машину марки ВАЗ-2106 женщина купила в подарок своему сыну.

Через час после поступления звонка оперативника нашли сгоревшую машину на улице Окружная дорога. По данным экспертов, машину подожгли несколько человек. Позже удалось установить трех подозреваемых: местные жители в возрасте от 20 до 25 лет.

УМВД России по Омской области:

— Задержанные по месту жительства мужчины рассказали на допросе, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили приоткрытое окно автомобиля со стороны водителя, поэтому свободно проникли в салон и завели двигатель. Через некоторое время езды автомобиль заглох, и фигуранты откатили его в гаражный кооператив и подожгли, забрав себе капот, автомагнитолу, воронку для залива бензина.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.