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14:12 (мск), источник: Om1.ru

Пьяные омичи украли «шестерку», а потом сожгли её

Потерпевшая планировала подарить автомобиль сыну.

Накануне в полицию обратилась 39-летняя омичка, которая сообщила что её автомобиль, который стоял у дома по улице Ермолаева, похитили. Машину марки ВАЗ-2106 женщина купила в подарок своему сыну.

Через час после поступления звонка оперативника нашли сгоревшую машину на улице Окружная дорога. По данным экспертов, машину подожгли несколько человек. Позже удалось установить трех подозреваемых: местные жители в возрасте от 20 до 25 лет.

УМВД России по Омской области:

 — Задержанные по месту жительства мужчины рассказали на допросе, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили приоткрытое окно автомобиля со стороны водителя, поэтому свободно проникли в салон и завели двигатель. Через некоторое время езды автомобиль заглох, и фигуранты откатили его в гаражный кооператив и подожгли, забрав себе капот, автомагнитолу, воронку для залива бензина.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что возможно, будет заведено еще одно уголовное дело по факту повреждения чужого имущества, потому что автомобиль восстановлению не подлежит.

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