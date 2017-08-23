После пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о халатности
В Ростовской области следственные органы СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с пожаром, уничтожившим около ста жилых домов в центре
В Ростовской области следственные органы СКР возбудили уголовное дело по статье о халатности в связи с пожаром, уничтожившим около ста жилых домов в центре
Как сообщает сайт СКР, дело возбуждено «факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе».
Пожар в
Следствие проверяет версии о возникновении пожара, всесторонне исследует все случившееся. В результате будут установлены конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, обещает СКР.
Возможность поджога в сообщении СК не упоминается.
Днем ранее в МЧС заявили, что склоняются к версии, что дома погубил поджог и что подожгли мусорную свалку в жилом квартале.
«Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами», — сказал он. По его словам, проверяются и сообщения жителей сгоревших домов о «черных риэлторах», которые якобы выходили на них с требованием продать землю и угрожали проблемами, в случае если владельцы домов не согласятся на предложенные условия. Сгоревшие дома находятся на одних из самых дорогих земельных участков в городе.