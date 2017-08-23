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15:00 (мск), источник: АиФ Красноярск

Экстрасенс обокрал жителя Красноярского края на 700 тысяч рублей

Следователи полиции возбудили уголовное дело.

Экстрасенс обокрал жителя Лесосибирска на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полиции рассказали, что к ним поступило заявление от 49-летнего мужчины. Он сообщил, что обратился за помощью к «ясновидящей», которую увидел по телевизору. Он позвонил по указанному номеру, и ему назначили так называемый «курс лечения». За это он перечислил мошенникам 700 тысяч рублей. Спустя время мужчина понял, что совершил ошибку.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 4 стати 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка в очередной раз напоминают, что не следует доверять чужим людям, тем более переводить им свои денежные средства.

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