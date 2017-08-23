Экстрасенс обокрал жителя Красноярского края на 700 тысяч рублей

В полиции рассказали, что к ним поступило заявление от 49-летнего мужчины. Он сообщил, что обратился за помощью к «ясновидящей», которую увидел по телевизору. Он позвонил по указанному номеру, и ему назначили так называемый «курс лечения». За это он перечислил мошенникам 700 тысяч рублей. Спустя время мужчина понял, что совершил ошибку.