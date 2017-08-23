Экстрасенс обокрал жителя Красноярского края на 700 тысяч рублей
Следователи полиции возбудили уголовное дело.
Следователи полиции возбудили уголовное дело.
Экстрасенс обокрал жителя Лесосибирска на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в
В полиции рассказали, что к ним поступило заявление от 49-летнего мужчины. Он сообщил, что обратился за помощью к «ясновидящей», которую увидел по телевизору. Он позвонил по указанному номеру, и ему назначили так называемый «курс лечения». За это он перечислил мошенникам 700 тысяч рублей. Спустя время мужчина понял, что совершил ошибку.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по части 4 стати 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка в очередной раз напоминают, что не следует доверять чужим людям, тем более переводить им свои денежные средства.