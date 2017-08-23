У жителя Чайковского в парикмахерской украли 48 тысяч рублей

Житель Чайковского осуждён за кражу. 40-летний мужчина по ошибке надел чужую куртку, в которой лежали деньги.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции в мае из парикмахерской по улице Советская.

У клиента из кармана пропали 48 тысяч 600 рублей. Мужчина повесил куртку на вешалку, пока подстригался.

Как выяснилось, в этот момент в парикмахерскую на стрижку пришёл другой мужчина. Он повесил свою куртку рядом с первой и прошёл в зал.

«Администратор салона отказала ему в обслуживании, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения. Уходя, мужчина перепутал и надел куртку потерпевшего, заметив в кармане деньги, он забрал их, после чего куртку повесил и скрылся. Украденные денежные средства злоумышленник успел потратить на личные нужды», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.