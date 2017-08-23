Экс-чиновник администрации Феодосии получил более 7 лет колонии за взятку

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе суда.

«По решению суда осужденный приговорен к семи годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе суда.

Кроме того, Тютрин на четыре года лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Андрей Тютрин возглавил управления городского хозяйства и природопользования администрации Феодосии в ноябре 2016 года. В январе 2017 года чиновник был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению во взяточничестве.

Используя свое служебное положение, он вымогал у местного предпринимателя 300 тысяч рублей за общее покровительство по бизнесу, связанному с утилизацией бытовых отходов.