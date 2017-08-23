Задержан один из участников массовой драки на Металлурге, в которой погиб парень

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На днях во дворе дома на улице Свободы местные жители обнаружили труп мужчины с повреждениями в области головы, о чем сразу же сообщили в полицию. Как выяснили стражи порядка, погибший — 34-летний ранее судимый житель Самары — получил смертельные травмы в ходе уличной драки. По данным полицейских, ночью мужчина поссорился с 55-летним местным жителем, который и избил его до смерти.

Предполагаемого преступника задержали, он не стал отрицать своей вины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».