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15:35 (мск), источник: Pro Город Самара

Задержан один из участников массовой драки на Металлурге, в которой погиб парень

В Самаре полицейские задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельных травм своему оппоненту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Источник: Reuters

На днях во дворе дома на улице Свободы местные жители обнаружили труп мужчины с повреждениями в области головы, о чем сразу же сообщили в полицию. Как выяснили стражи порядка, погибший — 34-летний ранее судимый житель Самары — получил смертельные травмы в ходе уличной драки. По данным полицейских, ночью мужчина поссорился с 55-летним местным жителем, который и избил его до смерти.

Предполагаемого преступника задержали, он не стал отрицать своей вины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Отметим, что по данным собственного источника портала ProGorodSamara.ru, в конфликте участвовало несколько человек. Мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями, которые устроили над ним самосуд.

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