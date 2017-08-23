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14:51 (мск), источник: Интерфакс

Полиция нашла хулиганов, которые «вспенили» казанский фонтан

Казань. 23 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Казанская полиция привлекла к ответственности четверых хулиганов, которые два дня назад вылили в один из фонтанов столицы Татарстана моющее средство, из-за чего тот вспенился.

«21 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Советской площади в Казани пенится фонтан. Полицейские выяснили, что несколько молодых людей намеренно вылили в фонтан моющее средство», — сообщает МВД по Татарстану в среду.

Стражам правопорядка удалось установить подозреваемых в хулиганстве: ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет, которые были доставлены в отдел полиции «Гвардейский».

Свою выходку молодые люди объяснили тем, что «решили развлечься».

Полиция составила в отношении молодых людей административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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