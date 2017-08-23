Полиция нашла хулиганов, которые «вспенили» казанский фонтан

«21 августа в полицию поступило сообщение о том, что на Советской площади в Казани пенится фонтан. Полицейские выяснили, что несколько молодых людей намеренно вылили в фонтан моющее средство», — сообщает МВД по Татарстану в среду.

Стражам правопорядка удалось установить подозреваемых в хулиганстве: ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет, которые были доставлены в отдел полиции «Гвардейский».

Свою выходку молодые люди объяснили тем, что «решили развлечься».