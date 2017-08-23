Около 5 т зерна похитил злоумышленник в Речицком районе

Поздно ночью 22 августа в Речицком районе сотрудники милиции остановили автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением мужчины 1980 года рождения. Водитель вызвал подозрение, после того как в его микроавтобусе правоохранители обнаружили мешки с зерном. Происхождение груза мужчина объяснить не смог, сел за руль и уехал. Милиционеры «провели» подозреваемого до родной деревни, где тот скрылся за воротами своего дома.