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15:20 (мск), источник: БЕЛТА

Около 5 т зерна похитил злоумышленник в Речицком районе

23 августа, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Около 5 т зерна обнаружили правоохранители в доме у жителя д. Холмеч Речицкого района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.

Источник: БЕЛТА

Поздно ночью 22 августа в Речицком районе сотрудники милиции остановили автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением мужчины 1980 года рождения. Водитель вызвал подозрение, после того как в его микроавтобусе правоохранители обнаружили мешки с зерном. Происхождение груза мужчина объяснить не смог, сел за руль и уехал. Милиционеры «провели» подозреваемого до родной деревни, где тот скрылся за воротами своего дома.

Следственно-оперативная группа обнаружила по месту жительства мужчины 54 мешка с зерном пшеницы и 50 — с зерном ячменя (урожая 2017 года) общим весом 4 980 кг. Там же было найдено 100 л дизельного топлива, предназначенного для нужд сельскохозяйственных организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК РБ.

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