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15:13 (мск), источник: Kazinform

Целый арсенал оружия вез сбивший пешеходов полицейский в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В машине полицейского, наехавшего на пешеходов в Шымкенте, обнаружили целый арсенал оружия, сообщает tvk-uko.kz.

Источник: Kazinform

При осмотре автомобиля BMW, за рулем которого находился сотрудник полиции Жандос Оразалиев, были обнаружены и изъяты 4 огнестрельных оружия: сайга, снайперская винтовка Драгунова, самозарядный карабин Симонова и Браунинг, подтвердили в прокуратуре ЮКО.

По данным областной прокуратуры, они принадлежали ранее погибшему отцу Жандоса Оразалиева — полковнику полиции Малику Оразалиеву.

Согласно заключению эксперта, алкоголя и наркотических средств в крови Жандоса Оразалиева обнаружено не было. Данные происшествия зарегистрированы в ЕРДР по двум статьям уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Тем временем родственники потерпевших опасаются, что полицейский избежит наказания.

«Ко мне приходили родственники парня, находившегося за рулем. Самого его я в глаза не видела. Приходил его дядя, пенсионер, сказали, что бывший генерал. Попросили у нас прощения. Но мне от них ничего не нужно. Главное, чтобы моя дочь встала на ноги», — заявила мать пострадавшей Багилы Бокенбаевой — Катира Мустапаева.

18 августа полицейский сбил троих пешеходов на проспекте Жибек Жолы на выезде из Шымкента. В результате ДТП 37-летний мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия. 36-летняя женщина и семилетний ребенок были госпитализированы.

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