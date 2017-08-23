Целый арсенал оружия вез сбивший пешеходов полицейский в Шымкенте
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В машине полицейского, наехавшего на пешеходов в Шымкенте, обнаружили целый арсенал оружия, сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В машине полицейского, наехавшего на пешеходов в Шымкенте, обнаружили целый арсенал оружия, сообщает
При осмотре автомобиля BMW, за рулем которого находился сотрудник полиции Жандос Оразалиев, были обнаружены и изъяты 4 огнестрельных оружия: сайга, снайперская винтовка Драгунова, самозарядный карабин Симонова и Браунинг, подтвердили в прокуратуре ЮКО.
По данным областной прокуратуры, они принадлежали ранее погибшему отцу Жандоса Оразалиева — полковнику полиции Малику Оразалиеву.
Согласно заключению эксперта, алкоголя и наркотических средств в крови Жандоса Оразалиева обнаружено не было. Данные происшествия зарегистрированы в ЕРДР по двум статьям уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Тем временем родственники потерпевших опасаются, что полицейский избежит наказания.
«Ко мне приходили родственники парня, находившегося за рулем. Самого его я в глаза не видела. Приходил его дядя, пенсионер, сказали, что бывший генерал. Попросили у нас прощения. Но мне от них ничего не нужно. Главное, чтобы моя дочь встала на ноги», — заявила мать пострадавшей Багилы Бокенбаевой — Катира Мустапаева.
18 августа полицейский сбил троих пешеходов на проспекте Жибек Жолы на выезде из Шымкента. В результате ДТП 37-летний мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия. 36-летняя женщина и семилетний ребенок были госпитализированы.