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15:10 (мск), источник: Kazinform

Похитившего бывшую жену актюбинца осудили на 4 года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Житель Актюбинской области Абат Кужбанов осужден на 4 года за похищение бывшей супруги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

После развода с женой Абат Кужбанов вовремя платил алименты на двоих дочерей. Однако бывшая супруга запретила ему видеться с детьми.

Согласно материалам дела, Абат Кужбанов выследил женщину и силой посадил в машину, там несколько часов мужчина пытался договориться с экс-супругой, чтобы она изменила свое решение, однако это не удалось, поэтому подсудимый избил ее.

Затем машина выехала за пределы города, к карьеру. Пострадавшая женщина не могла позвать на помощь и позже написала заявление о своем похищении. Было заведено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Во врема судебного процесса бывшая супруга заявила о том, что простила своего похитителя и попросила закрыть дело.

По словам пресс-секретаря Актюбинского областного суда Илиады Досовой, Абат Кужбанов приговором суда осужден на 4 года лишения свободы.

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