Похитившего бывшую жену актюбинца осудили на 4 года
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Житель Актюбинской области Абат Кужбанов осужден на 4 года за похищение бывшей супруги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Житель Актюбинской области Абат Кужбанов осужден на 4 года за похищение бывшей супруги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
После развода с женой Абат Кужбанов вовремя платил алименты на двоих дочерей. Однако бывшая супруга запретила ему видеться с детьми.
Согласно материалам дела, Абат Кужбанов выследил женщину и силой посадил в машину, там несколько часов мужчина пытался договориться с
Затем машина выехала за пределы города, к карьеру. Пострадавшая женщина не могла позвать на помощь и позже написала заявление о своем похищении. Было заведено уголовное дело по статье «Похищение человека».
Во врема судебного процесса бывшая супруга заявила о том, что простила своего похитителя и попросила закрыть дело.
По словам