Междугородний автобус перевернулся после ДТП в Ростовской области
Междугородний автобус перевернулся после ДТП в Егорлыкском районе Ростовской области 23 августа.
Междугородний автобус перевернулся после ДТП в Егорлыкском районе Ростовской области 23 августа.
Как сообщает
По предварительным данным, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и следовавший из Ставрополя в Москву автобус Neoplan.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники ДПС принимают меры по предотвращению заторов в районе аварии.