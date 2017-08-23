На Кубани двух студентов медицинского вуза подозревают в убийстве учительницы
Трагический инцидент произошел в Брюховецком районе.
Трагический инцидент произошел в Брюховецком районе.
Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Напомним, в станице Переясловской на дом местной жительницы напали грабители. Злоумышленники ранили женщину, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Как сообщали СМИ, погибшая работала учительницей начальных классов в школе.
Заместитель начальника ОМВД по Брюховецкому району Алексей Бутяев рассказал журналистам, что установлены личности двух подозреваемых. В убийстве учительницы обвиняют девушку и парня из Краснодара, оба — студенты медицинского вуза.