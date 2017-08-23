Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Ученые нашли неожиданную причину шизофрении у детей
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
16:14 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани двух студентов медицинского вуза подозревают в убийстве учительницы

Трагический инцидент произошел в Брюховецком районе.

Краснодар. 23 авг. — Новая Кубань. Напомним, в станице Переясловской на дом местной жительницы напали грабители. Злоумышленники ранили женщину, пострадавшая скончалась в медицинском учреждении. Как сообщали СМИ, погибшая работала учительницей начальных классов в школе.

Заместитель начальника ОМВД по Брюховецкому району Алексей Бутяев рассказал журналистам, что установлены личности двух подозреваемых. В убийстве учительницы обвиняют девушку и парня из Краснодара, оба — студенты медицинского вуза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Владимир Путин и президент Армении встретятся в Сочи
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь