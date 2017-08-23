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17:04 (мск), источник: АиФ Крым

Предприниматель Керчи торговал поддельными часами известных марок

Мошеннику назначено наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 100 тыс руб.

В Керчи предприниматель торговал поддельными часами, за что ему придется заплатить штраф в размере 100 тыс руб, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Осужденный на протяжении двух последних лет занимался реализацией поддельных наручных часов, маркированных известными товарными знаками. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что своими действиями нарушитель причинил ущерб фирмам-изготовителям на сумму свыше 4 млн руб.

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