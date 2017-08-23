Предприниматель Керчи торговал поддельными часами известных марок
Мошеннику назначено наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 100 тыс руб.
Мошеннику назначено наказание в виде штрафа, сумма которого составляет 100 тыс руб.
В Керчи предприниматель торговал поддельными часами, за что ему придется заплатить штраф в размере 100 тыс руб, передает
«Осужденный на протяжении двух последних лет занимался реализацией поддельных наручных часов, маркированных известными товарными знаками. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.
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