Машина с семьей из Оренбурга перевернулась под Бредами

Машина с семьей из Оренбурга перевернулась на 15-м километре трассы Бреды — Черноречье на Южном Урале, одну из пассажирок зажало на заднем сиденье, потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС Челябинской области.

«В среду, 23 августа, в 12.15 спасатели Локомотивного спасотряда выезжали на автодорогу Бреды — Черноречье. Семья на автомобиле из Оренбурга ехала в гости в Челябинск. При спуске с моста, в момент объезда ямы, водитель не справился с управлением. В результате авто Kia Venga занесло в сторону и перевернуло на крышу. Водитель с ребенком и пожилой женщиной смогли самостоятельно выбраться из машины, а вот супругу водителя, которая находилась на заднем сидении, пришлось деблокировать прибывшим спасателям», — рассказали в ПСС.