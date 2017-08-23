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15:30 (мск), источник: dostup1.ru

Машина с семьей из Оренбурга перевернулась под Бредами

Водитель с ребенком и пожилой женщиной выбрались самостоятельно, а вот супругу водителя зажало на заднем сиденье.

Машина с семьей из Оренбурга перевернулась на 15-м километре трассы Бреды — Черноречье на Южном Урале, одну из пассажирок зажало на заднем сиденье, потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС Челябинской области.

«В среду, 23 августа, в 12.15 спасатели Локомотивного спасотряда выезжали на автодорогу Бреды — Черноречье. Семья на автомобиле из Оренбурга ехала в гости в Челябинск. При спуске с моста, в момент объезда ямы, водитель не справился с управлением. В результате авто Kia Venga занесло в сторону и перевернуло на крышу. Водитель с ребенком и пожилой женщиной смогли самостоятельно выбраться из машины, а вот супругу водителя, которая находилась на заднем сидении, пришлось деблокировать прибывшим спасателям», — рассказали в ПСС.

По предварительным данным, женщина получила перелом руки и повреждение бедра. Ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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