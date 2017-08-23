Поезд Минск-Гродно врезался в машину рыбаков-пенсионеров под Молодечно

Источник: Reuters

«Авария произошла в среду в 08:23. Поезд, следовавший по маршруту “Минск — Гродно”, совершил наезд на легковой автомобиль, застрявший из-за технической неисправности на переезде», — сообщили в УВД.

Там также отметили, что машинист состава заметил машину на путях и применил экстренное торможение, но скорость поезда была большой и он не смог остановиться. Машина получила механические повреждения, никто из людей не пострадал.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что два пенсионера возвращались на авто с ночной рыбалки. «На железнодорожном переезде автомобиль застрял из-за технической неисправности. Мужчины пытались его завести, потом убрать с железнодорожных путей. Когда поняли, что поезд находится в опасной близости к переезду, покинули машину и отошли на безопасное расстояние», — рассказали в УВД.

При этом с момента поломки автомобиля до наезда на него поездом прошло всего полторы минуты.