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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе два водителя устроили драку со стрельбой, не поделив дорогу

Пострадавшего в больницу доставили гаишники.

Вечером 21 августа в башкирской столице произошел неприятный инцидент с участием двух автомобилистов. Кто-то из водителей не уступил дорогу — и конфликта избежать не удалось. Один из спорщиков выхватил травматический пистолет и пальнул в неприятеля.

К счастью, неподалеку оказались сотрудники ГИБДД, которые первыми пришли на помощь пострадавшему: полицейские посадили раненого в машину и доставили в больницу, где им занялись медики. Как оказалось, пуля прошла по касательной — ранение не проникающее. И, тем не менее, последовало разбирательство.

— Оба участника конфликта претензий друг к другу не имеют, заявления писать отказались. По факту проводится проверка, по завершению которой будет принято решение, — пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Скорее всего, уголовного разбирательства не последует.

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