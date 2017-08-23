В Уфе два водителя устроили драку со стрельбой, не поделив дорогу
Пострадавшего в больницу доставили гаишники.
Пострадавшего в больницу доставили гаишники.
Вечером 21 августа в башкирской столице произошел неприятный инцидент с участием двух автомобилистов.
К счастью, неподалеку оказались сотрудники ГИБДД, которые первыми пришли на помощь пострадавшему: полицейские посадили раненого в машину и доставили в больницу, где им занялись медики. Как оказалось, пуля прошла по касательной — ранение не проникающее. И, тем не менее, последовало разбирательство.
— Оба участника конфликта претензий друг к другу не имеют, заявления писать отказались. По факту проводится проверка, по завершению которой будет принято решение, — пояснили в
Скорее всего, уголовного разбирательства не последует.